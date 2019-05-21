Канада — США: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Канады и США. Начало встречи — в 21:15 мск.
Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 2.25. Это примерно 42% вероятности. Сделать ставку на сборную США можно за 2.55 (37%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.65 (21%).
Вероятность победы канадцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.80. На американцев можно сделать ставку за 2.00.
Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 7 шайб, можно за 2.00. На ТМ 6,5 шайбы можно поставить за 1.80.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 3:3 (коэффициент 12.00).
Сборная Канады занимает 2-е место в группе А, набрав 15 очков. У США 3-я строчка и 14 очков в активе.
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