Канада — США: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Канады и США. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 2.25. Это примерно 42% вероятности. Сделать ставку на сборную США можно за 2.55 (37%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.65 (21%).



Вероятность победы канадцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.80. На американцев можно сделать ставку за 2.00.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 7 шайб, можно за 2.00. На ТМ 6,5 шайбы можно поставить за 1.80.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 3:3 (коэффициент 12.00).



Сборная Канады занимает 2-е место в группе А, набрав 15 очков. У США 3-я строчка и 14 очков в активе.