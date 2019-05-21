Швеция — Россия: прогноз Владислава Радимова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Бывший футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею Швеция — Россия. Встреча начнётся сегодня, 21 мая, в 21:15 мск.



Ставка: победа Швеции в матче за 2.03.



«Это две очень сильные сборные. Наши-то точно по именам, я думаю, самый главный фаворит, да и по игре смотрятся очень сильно. Но мы знаем шведскую сборную, что она также очень сильна на любом турнире, а сейчас, мне кажется, тем более: хоккей там на подъёме. Наша сборная выиграла все матчи, и сейчас будет тот поединок, в котором одержать победу будет тяжело.



Думаю, что сборная России в этой игре не сыграет на полную, и в данной ситуации шведы окажутся сильнее, а вот в плей-офф будет совсем другая история.



Сборная России практически не пропускает в каждом матче, а шведы славятся вязкой игрой и надёжно играют в обороне, поэтому думаю, что матч не будет результативным.



Сейчас мне нравится игра Барабанова, а такие звёзды, как Малкин, Овечкин и Ковальчук, готовятся, чтобы выйти на пик в эмоциональном и физическом плане именно на стадии плей-офф.



В этой встрече я бы поставил на победу сборной Швеции, и мне кажется, что наши прибавят уже в плей-офф», — сказал Радимов.