«Локомотив» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на решающий матч Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.



Ставка: ничья в основное время за 3.42.



«Финальный матч за Кубок России 22 мая в Самаре на «Самара-Арене» сыграют «Локомотив» и «Урал». Обе команды забивали на этом пути к финалу в каждом матче розыгрыша Кубка России.



А у этой игры три особенности. Во-первых, она проходит перед последним туром чемпионата России. Если «Урал» все свои задачи решил, занимая 11-е место, то для «Локомотива» это решающий матч. Не зря голкипер Гилерме сказал: «У нас будет финал Кубка, а потом у нас будет второй финал». Понятно, что тройка уже известна, но кто займёт второе место, пока предстоит узнать. А значит, «Локомотив» во время игры будет держать в голове предстоящую домашнюю встречу с «Уфой».



Во-вторых, незадолго до финала, 19 мая, состоялась «репетиция» этого матча. Команды сыграли с Екатеринбурге. «Локомотив» с трудом ушёл от поражения, завершив игру со счётом 2:2. В этом матче очень важную роль сыграл румын Бикфалви. Будет ли он играть против «Локомотива», я пока не знаю. А игра с ним и без него — это две большие разницы.



В-третьих, команды играли между собой в финале Кубка два года назад. Тогда «Локомотив» выиграл 2:0. «Уралом» тогда руководил Тарханов, а проиграл Сёмину. Сёмин — кубковый тренер. Из 12 наград «Локомотива» — 11 с участием Сёмина. Сейчас «Уралом» руководит Парфёнов, который в прошлом году выиграл Кубок с клубом «Тосно». Ставлю на ничью», — сказал Гусев.