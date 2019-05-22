«Локомотив» — «Урал»: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Кубка России

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.
Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.
«Кажется, что только-только закончился матч чемпионата России «Урал» — «Локомотив», но командам снова предстоит встретиться – уже в финале Кубка России. Здесь, конечно, градус игры будет выше, хотя на самом деле и в Екатеринбурге было весело, и москвичам пришлось довольствоваться ничьей. Матч был достаточно скандальным, и я думаю, что этот накал страстей перейдёт и в финал.
Финал пройдёт на нейтральном поле, но в какой-то степени фаворит – «Локомотив», даже несмотря на то что это Кубок, где, как говорится, все равны. У подопечных Сёмина больше опыта в матчах такого уровня и класс игроков выше. Поэтому именно на победу «Локомотива» я и поставлю», — сказал Нигматуллин.
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