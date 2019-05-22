«Локомотив» — «Урал»: прогноз Егора Титова на решающий матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Урал». Встреча состоится в Самаре сегодня, 22 мая. Начало игры — в 18:30 мск.



Ставка: победа «Локомотива» и меньше 4 голов в матче за 2.00.



«Второй матч подряд между «Локомотивом» и «Уралом», теперь в финале Кубка России. В чемпионате получился очень весёлый матч, сыграли ярко — 2:2. Но, думаю, в матче за трофей команды будут действовать очень аккуратно. Если перед игрой в чемпионате я был уверен, что «Урал» пропустит. И не из-за того что я считаю «Урал» слабым клубом, дело в его стиле игры. Но в финале Кубка России он может наступить на горло собственной песне и сыграть более осторожно, осмотрительно.



Не будет Бикфалви в этом матче. И, на мой взгляд, это не такая уж большая потеря. Скорее всего, появится игрок более оборонительного плана, который будет участвовать в защитных действиях. Баланс у «Урала» улучшится. Впереди есть кому придумывать, тот же Эль-Кабир. Думаю, он может усилить сильнейшие российские команды.



«Локомотив» вряд ли будет настаивать на контроле. У него лучше идёт, когда получаются быстрые атаки. На пространстве игроки «Локомотива» очень опасны, они мастеровиты, быстры. Смолов прибавил в последнее время, Антон Миранчук много забивает.



Предполагаю, что опыт «Локомотива» и Сёмина скажутся. Москвичи победят 1:0, 2:0 или 2:1», — сказал Титов.