«Локомотив» – «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на финал Кубка России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.85.



«В этом матче надо исходить из того, что финал Кубка – это всегда непредсказуемая игра, в которой произойти может всё что угодно. Да, по многим показателям «Локомотив» – фаворит, но может случиться удаление в начале встречи, или, например, «Урал» забьёт гол, и тогда всё перевернётся. Команды уже встречались в финале Кубка России в 2017 году. Это две очень неуступчивые по отношению друг к другу команды. Я не знаю, почему так происходит, но и на этот раз может быть так, что кто-то из игроков получит красную карточку.



В этом матче не сыграет лидер атак «Урала» Эрик Бикфалви, который является очень важной фигурой состава. Он в прошлой игре с «Локомотивом» сыграл главную скрипку, поучаствовал в двух голах своей команды. У «Урала» Эль-Кабир один будет напрягать оборону «Локомотива». Ильин сейчас не в порядке, Погребняк же – игрок эпизода. Я считаю, что сейчас у «Урала» нет никого в атаке (кроме Эль-Кабира), кто сможет создавать моменты у ворот «Локомотива». Конечно, у «Локомотива» тоже есть потеря: игру пропустит Соломон Кверквелия, но в команде Сёмина есть кем его заменить на этот матч. Один из моих критериев для ставки на этот матч – отсутствие Бикфалви.



Команды играли между собой в прошлом туре чемпионата, и тот матч завершился вничью – 2:2. Вполне возможно, что мы увидим такую же игру и на сей раз, хотя в финале все боятся ошибиться и играют аккуратно. Если «Локомотив» забьёт первым, то он может закрыться, и «Урал» не сможет забить. А вот если первым забьёт «Урал», то тогда я уверен, что «Локомотив» сможет отыграться. В целом же фаворит матча – «Локомотив», и я думаю, что московский клуб должен выиграть в основное время и завоевать трофей», — сказал Непомнящий.