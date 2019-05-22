«Локомотив» — «Урал»: прогноз Юрия Розанова на решающий матч Кубка России
Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.
Ставка: обе забьют за 2.20.
«Знатная получилась репетиция финала. Перед этим «Урал» два забил в полуфинале, выдал матч-огонь с «Оренбургом». Атака уральцев ныне хороша, чтоб её побаиваться. Ну так и «Локомотив» забивает всем и чаще всё не по одному. Поэтому по статистике получается верх. Причём явно. Давайте ей доверимся», — сказал Розанов.
В полуфинале «Локомотив» прошёл «Ростов» (2:2, 2:0), а «Урал» оказался сильнее «Арсенала» (1:0, 2:2).
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