Paddy Power Betfair переименуют в Flutter Entertainment

Компания Paddy Power Betfair в отчёте за 2018 год сообщила о планах по ребрендингу. В соответствии с ними компания получит новое имя — Flutter Entertainment.
Инициативу поддержали акционеры компании: за смену названия высказались 99,7% держателей акций.
«Открытие рынка онлайн-ставок на спорт в США может стать самым значительным событием в отрасли. Изменение оформления бренда Flutter Entertainment поможет нам обратить на себя внимание и привлечь новых игроков. При этом с введением нового корпоративного названия не произойдёт каких-либо существенных изменений в нашей стратегии», — заявил генеральный директор Paddy Power Betfair Питер Джексон.
Paddy Power Betfair начала работу в 2016 году, после слияния ирландской букмекерской конторы Paddy Power и британской биржи ставок Betfair.
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