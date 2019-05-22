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Paddy Power Betfair переименуют в Flutter Entertainment

Paddy Power Betfair переименуют в Flutter Entertainment
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Компания Paddy Power Betfair в отчёте за 2018 год сообщила о планах по ребрендингу. В соответствии с ними компания получит новое имя — Flutter Entertainment.

Инициативу поддержали акционеры компании: за смену названия высказались 99,7% держателей акций.

«Открытие рынка онлайн-ставок на спорт в США может стать самым значительным событием в отрасли. Изменение оформления бренда Flutter Entertainment поможет нам обратить на себя внимание и привлечь новых игроков. При этом с введением нового корпоративного названия не произойдёт каких-либо существенных изменений в нашей стратегии», — заявил генеральный директор Paddy Power Betfair Питер Джексон.

Paddy Power Betfair начала работу в 2016 году, после слияния ирландской букмекерской конторы Paddy Power и британской биржи ставок Betfair.

Источник: CalvinAyre

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