Россия — США: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала хоккейного ЧМ-2019

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Россия — США в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся в 17:15 мск 23 мая.



Ставка: победа России минимум в 2 шайбы за 1.83.



«Я провёл в Кошице все эти дни и внимательно следил за нашими соперниками. Нас интересует сборная США, наш соперник по четвертьфиналу. Что я могу сказать о ней? Да ничего особенного.



Джефф Блэшилл – тренер, который бьёт все рекорды тренеров у американцев, но и в НХЛ со своей командой он никуда не может попасть. Американцы рисовались как очень быстрая команда. Но я ничего такого не увидел. Кейн хорош, но ему одному играть очень сложно. Ларкин играть не будет, он получил травму. Это большая потеря. Айкел выглядит здорово. Ван Римсдейк уже в который раз не может попасть в пустые ворота. Кори Шнайдер неплохой вратарь для НХЛ. Вот и всё, расчёт окончен.



Есть ещё Хьюз — молодой защитник. Он очень интересный, но только интересный. Джек Хьюз уйдёт на драфте или первым, или вторым номером, но он совсем молодой. Увидите его, ну совсем мальчишка. Каппо Какко — здоровый персонаж, а этот — совсем пацан.



Думаю, что опасаться их совсем не стоит. Наша команда пройдёт свободно четвертьфинал с форой (-1,5). Это, я думаю, брать стоит, а вот с полуфиналом будет совсем по-другому», — сказал Казанский.