Канада – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч полуфинала ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею Канада – Чехия. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 20:15 мск.
Ставка: победа Чехии или ничья за 1.90.
«Выбор для меня в этом матче тяжёлый. Моё сердце говорит, что Чехия, но голова говорит наоборот. По хоккею, думаю, канадцы выиграют, но ничья в основное время очень может быть. Болеть, конечно, буду за Чехию, и мне тяжело решить, на что в итоге поставить. Чехи играют хорошо весь чемпионат, проиграли только России, и должны в этом году сделать какую-то медаль.
Но канадцы очень тяжёлый, неудобный соперник для нас, они знают, как с нами играть. Я так сразу и не вспомню, когда мы их обыгрывали на чемпионатах мира в последний раз. Поставить на победу канадцев в основное время не решусь, мы очень хорошо играем, и ничья может случиться. Что будет в овертайме, если он случится, предсказать невозможно. Кто мог предположить, что финны обыграют шведов? Поэтому сделаю ставку, чтобы охватить два из трёх исходов в основное время. Мы не проиграем», — сказал Вуйтек.
- 25 мая 2019
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 24 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2019
-
21:29
-
20:28