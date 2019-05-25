Канада — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Чехии. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 20:15 мск.



Ставка: победа Чехии или ничья в основное время за 1.90.



«Выбор в этом матче тяжелый. Сердце говорит, что Чехия, но голова говорит наоборот. По хоккею, думаю, канадцы выиграют, но ничья в основное время очень может быть. Болеть, конечно, буду за Чехию, и мне тяжело решить, на что в итоге поставить.



Чехи играют хорошо весь чемпионат, проиграли только России, и должны в этом году сделать какую-то медаль. Но канадцы — очень тяжелый, неудобный соперник для нас, они знают, как с нами играть. Сразу и не вспомню, когда мы их обыгрывали на чемпионатах мира в последний раз. Поставить на победу канадцев в основное время не решусь, мы очень хорошо играем, и ничья может случиться. Что будет в овертайме, если он случится, предсказать невозможно. Кто мог предположить, что финны обыграют шведов? Поэтому сделаю ставку, чтобы охватить два из трёх исходов в основное время. Мы не проиграем».