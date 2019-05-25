Во сколько играют Канада — Чехия, где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею в полуфинале в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы сыграют сборные Канады и Чехии. Начало встречи — в 20:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.95. Это примерно 49% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 3.20 (31%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.50 (21%).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных России и Финляндии.
Канада — Чехия. Прогноз: «кленовые листья» задавят Ворачека и Коваржа
В шести предыдущих очных встречах канадцы выигрывали у чехов первый период
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