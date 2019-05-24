Канада — Чехия. Прогноз: «кленовые листья» задавят Ворачека и Коваржа

25 мая в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Чехии. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время принимаются с коэффициентом 1.95.

Анализ матча Канада — Чехия

Сборная Канада в четвертьфинале решила пощекотать себе нервы и сыграла в русскую рулетку, но всё же выжила. Спаслась на последней секунде третьего периода, а в овертайме с горем пополам дожала Швейцарию (3:2 ОТ). При этом в дебюте дополнительной десятиминутки «крестоносцы» смотрелись поострее.



Игровое преимущество «кленовых листьев» в основное время не вызывало сомнений. Достаточно посмотреть на разницу бросков — 42:24. Вот только реализация оставляла желать лучшего, а Леонардо Дженони поймал кураж. Швейцария спокойно отдала инициативу и огрызалась контратаками, причём довольно умело.



Пожалуй, такая игра должна пойти североамериканцам на пользу: терять концентрацию, пачками растрачивать моменты и совершать лишние удаления в плей-офф нельзя. Канада побывала на краю пропасти из-за собственной безалаберности и героически спаслась. Пройти критический момент в начале пути всегда важно: после такого бояться нечего, а витать в облаках уже не выйдет.



Канада очень хороша, что ярко продемонстрировала в третьем периоде, когда буквально затолкала второй гол. Но слабых соперников на турнире не осталось и потому малейшая недоработка или неаккуратность может стать роковой. Швейцария, например, забила два гола в большинстве. Для того состава, что есть у Алена Виньо, это неприемлемо.



Следующим соперником канадцев станет сборная Чехии, которая получила в четвертьфинале самого лёгкого соперника из всех возможных и добилась разгромной победы (5:1). Несмотря на счёт, матч с Германией не оказался простым. После 44 минут счёт был равным, но напрягает даже не это. Ведь проблема была вовсе не в реализации.



Дело вот в чём: два периода действительно получились равными, опасные моменты у чехов возникали по большим праздникам. При этом у немцев был, например, выход Драйзайтля один на один (с отрывом лучший момент стартовых 20 минут) и несколько опасных контратак.



К третьему периоду бундестим наелась и стала хуже возвращаться назад, пропустила пару шайб в быстрых атаках, и всё закончилось. Позиционное нападение у подопечных Милоша Ржиги не работало, а выхлоп от большинства по-прежнему скромен. С Канадой одними быстрыми атаками не совладать, «кленовые листья» кого хочешь догонят. Нужна реализация лишнего и больше неожиданных ходов от ведущих звеньев.



В целом североамериканцы видятся явным фаворитом, тем более что с чехами в последние годы они играют очень успешно. Чехия отдаст территорию и станет надеяться на контратаки, но канадцы наверняка выучили урок четвертьфинала и будут внимательнее. П1 с форой "-1" за 2.28 и ТМ 2 шайбы Чехии за 2.42 выглядят симпатично.

Также можно проверить победу Канады в первом периоде за 2.45. Эта ставка проходила в шести предыдущих очных встречах на крупных турнирах (ОИ, ЧМ, Кубок мира). Очень уж смахивает на валуй.

Ставки на матч Канада — Чехия

Североамериканцы видятся явным фаворитом, с чехами в последние годы они играют очень успешно. Чехия отдаст территорию и станет надеяться на контратаки, но канадцы наверняка выучили урок четвертьфинала и будут внимательнее. П1 с форой "-1" за 2.28 и ТМ 2 шайбы Чехии за 2.42 выглядят симпатично.



Ставка №1: победа Канады в первом периоде за 2.45.



Ставка №2: победа Канады с форой "-1" за 2.28.



Ставка №3: ТМ 2 шайбы Чехии за 2.42.

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