Эксперты: после вылета России шансы Финляндии выиграть ЧМ-2019 возросли в 4 раза

Согласно котировкам аналитиков, сборная Финляндии по хоккею значительно повысила свои шансы на победу на ЧМ-2019. В полуфинале коллектив Юкки Ялонена переиграл Россию, которая считалась главным фаворитом турнира, со счётом 1:0.
До матча со сборной России коэффициент на итоговый успех Финляндии равнялся 9.00 (вероятность 10%). Теперь поставить на триумф на «львов» можно за 2.50 (37%). Таким образом, шансы команды Юкки Ялонена на золотые медали ЧМ-2019 увеличились с 10% до 37%.
Фаворитом соревнования стала сборная Канады. Поставить на «кленовых листьев» можно за 2.25 (41%), а итоговая победа Чехии оценена коэффициентом 4.25 (22%). Второй полуфинал между родоначальниками хоккея и коллективом Милоша Ржиги состоится сегодня, 25 мая, в 20:15 мск.
Сборную Россию ожидает поединок за бронзовые медали, который начнётся 26 мая в 16:45 мск.
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