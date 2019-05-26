Россия – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч за третье место чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 26 мая, и начнётся в 16:45 мск.



Ставка: победа России в основное время за 1.50.



«Все мы, конечно, хотели, чтобы это был финальный матч. Но Канада с Финляндией оказались сильнее. Противостояние русских и чехов — это исторические матчи. К сожалению, сейчас только в матче за 3-е место.



Сложно сказать, какая психология будет у игроков после полуфинала: будут хотеть взять бронзу или расстроятся, что не играют в финале. В интервью после полуфинала игроки сборной России говорили, что будут сражаться за бронзу.



Россия плохо играла в полуфинале. У россиян ничего не получалось — ни комбинации, ни броски. Финны не показали чего-то такого, но выиграли при этом заслуженно. У России не было преимущество ни по моментам, ни по броскам. Даже голевых моментов у финнов, кажется, было побольше. Только вратарь у сборной России показал мировой класс. Показалось, что команда нервничала, не получались комбинации. Россия не играла против финнов так, как играла в группе и почти весь матч с американцами. Ещё показалось, что далеко не у всех хоккеистов была 100-процентная мотивация в этом матче.



Чехи проиграли не совсем по игре, у чехов было больше моментов, но реализация была не на высшем уровне. Слишком просто давали забивать канадцам.



Команды расстроены после полуфиналов, и кто лучше соберётся на этот матч, тот и выиграет. Чехия, в отличие от России, уже много лет не выигрывала медали и, наверное, должна больше хотеть завоевать бронзу. Но я сделаю ставку на победу России в основное время. Если россияне будут играть, то они должны выиграть, класс на стороне России. Уже они не будут нервничать, сыграют спокойно. Обе команды не должны будут играть от обороны. Думаю, в матче будет заброшено 5-7 шайб. Хотя если чешские снайперы будут играть как в полуфинале (имели 50 моментов, а забили только раз), то может быть и меньше», — сказал Вуйтек.