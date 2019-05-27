Букмекеры оценили шансы сборной Финляндии по хоккею выиграть Олимпиаду-2022

Вчера сборная Финляндии выиграла ЧМ-2019 по хоккею. В решающем матче хоккеисты страны Суоми обыграли Канаду со счётом 3:1, две шайбы забросил Марко Анттила.
Букмекеры оценили шансы финнов выиграть Олимпиаду-2022 после такого успеха. Сейчас поставить на то, что Финляндия окажется сильнейшей на играх в Пекине, можно с коэффициентом 12.50. Это соответствует вероятности 7%.
По оценке аналитиков, главный претендент на победу в Пекине — сборная Канады. Поставить на её победу можно за 2.24 (вероятность — 32%). Шансы России эксперты оценили коэффициентом 3.72 (20%), на Швецию можно сделать ставку за 6.70 (12%), на США — за 8.50 (10%).
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пока неизвестно, примут ли участие в Олимпиаде хоккеисты из НХЛ.
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