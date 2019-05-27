Медведев — Эрбер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Пьер-Юг Эрбер — Даниил Медведев в 1-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 27 мая.



Ставка: меньше 38 геймов в матче за 1.76.



«Стартует Даниил Медведев на «Ролан Гаррос». Первые два турнира на грунте он провёл очень хорошо — выходил в полуфинал Монте-Карло, играл в финале в Барселоне. Но потом стал вылетать в первых кругах. Возможно, усталость сказалась. Может быть, соперники разыгрались и Даниилу стало сложнее. Всё-таки грунт — это, наверное, худшее для него покрытие.



Но, думаю, Эрбера он должен проходить. Француз вообще обладает нестандартной техникой. И на грунте она смотрится странно, только мешает ему. Если на траве он может быть опасен, играя с выходами к сетке, то на грунте вряд ли. В игре на задней линии Медведев гораздо сильнее, он просто будет переигрывать Эрбера. Для Медведева не проблема наносить 10 ударов за розыгрыш и больше. Для француза это тяжело, он будет рисковать, ошибок будет немало.



Возможно, один сет французу удастся зацепить, но не исключено, что Медведев выиграет в трёх, поэтому выберу вариант меньше 37,5 гейма», — сказала Чакветадзе.