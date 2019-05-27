Букмекеры понизили коэффициент на победу Финляндии на ЧМ-2020 по хоккею

После победы сборной Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею букмекеры снизили коэффициент на триумф хоккеистов из страны Суоми на ЧМ-2020.
Сейчас сделать ставку на успех финнов можно с коэффициентом 5.95. Это соответствует вероятности 13%. Перед финалом ЧМ-2019 сделать ставку на успех Финляндии через год можно было за 8.00.
По мнению аналитиков, главный фаворит предстоящего мирового первенства — сборная Канады. Поставить на североамериканцев можно за 3.00 (25%). В числе главных претендентов также Россия, на победу которой можно поставить за 4.00 (18%). На успех Швеции можно сделать ставку с коэффициентом 5.00 (15%).
В финале ЧМ-2019 Финляндия обыграла Канаду со счётом 3:1. До этого финны обыграли в 1/4 финала Швецию (5:4 ОТ), а в 1/2 финала — Россию (1:0). Ранее в 2018 году Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею среди юниоров, а в начале 2019 года — молодежный чемпионат мира.
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