Букмекеры понизили коэффициент на победу Финляндии на ЧМ-2020 по хоккею

После победы сборной Финляндии на ЧМ-2019 по хоккею букмекеры снизили коэффициент на триумф хоккеистов из страны Суоми на ЧМ-2020.



Сейчас сделать ставку на успех финнов можно с коэффициентом 5.95. Это соответствует вероятности 13%. Перед финалом ЧМ-2019 сделать ставку на успех Финляндии через год можно было за 8.00.



По мнению аналитиков, главный фаворит предстоящего мирового первенства — сборная Канады. Поставить на североамериканцев можно за 3.00 (25%). В числе главных претендентов также Россия, на победу которой можно поставить за 4.00 (18%). На успех Швеции можно сделать ставку с коэффициентом 5.00 (15%).



В финале ЧМ-2019 Финляндия обыграла Канаду со счётом 3:1. До этого финны обыграли в 1/4 финала Швецию (5:4 ОТ), а в 1/2 финала — Россию (1:0). Ранее в 2018 году Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею среди юниоров, а в начале 2019 года — молодежный чемпионат мира.