Касаткина — Паолини: котировки на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, на «Ролан Гаррос»—2019 в матче 1-го круга сыграют 21-я сеяная росиянка Дарья Касаткина и представительница Италии Ясмине Паолини. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.
Поставить на победу Касаткиной в матче можно с коэффициентом 1.18. Это соответствует вероятности 78%. Сделать ставку на итальянку, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, можно за 4.30 (22%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 20 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.80. С коэффициентом 1.90 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 20 геймов.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча — победа российской теннисистки в двух сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.47.
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии Моники Пуиг из Пуэрто-Рико и представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс.
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