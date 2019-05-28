Касаткина — Паолини: котировки на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, на «Ролан Гаррос»—2019 в матче 1-го круга сыграют 21-я сеяная росиянка Дарья Касаткина и представительница Италии Ясмине Паолини. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.



Поставить на победу Касаткиной в матче можно с коэффициентом 1.18. Это соответствует вероятности 78%. Сделать ставку на итальянку, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, можно за 4.30 (22%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 20 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.80. С коэффициентом 1.90 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 20 геймов.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча — победа российской теннисистки в двух сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.47.



Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии Моники Пуиг из Пуэрто-Рико и представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс.