Аналитики назвали варианты продолжения карьеры Антона Заболотного

По мнению экспертов, шансы Антона Заболотного остаться в «Зените» на следующий сезон невелики. В случае сохранения сине-бело-голубыми своего форварда до 1 июля 2019 года сыграет коэффициент 5.00 (вероятность 20%).
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Заболотного к указанной дате специалисты считают ФНЛ. Если Антон окажется в клубе второго по силе российского дивизиона, то сыграет ставка за 3.00 (34%). Трансфер или аренда форварда «Зенита» в любую из московских команд оценивают коэффициентом 5.00 (20%), а переезд в иностранный коллектив доступен за 4.00 (26%).
В нынешнем сезоне РПЛ Заболотный выходил на поле в 16 матчах, в которых отдал одну голевую передачу, приведшую к чемпионскому голу для «Зенита». Контракт Антона с сине-бело-голубыми рассчитан ещё на два сезона.
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