«Челси» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на финальный матч Лиги Европы

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» в финале Лиги Европы сезона-2018/19. Начало встречи 29 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Челси» победит за 2.35, гол Азара за 2.63.



«Унаи Эмери хочет добавить четвёртую Лигу Европы в своё резюме, хет-трик из побед с «Севильей» у него уже есть. Последние восемь голов «Арсенала» в турнире забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а Эмери после долгих поисков нашёл успешную систему для размещения обеих звёзд в стартовом составе.

«Канониры» выиграли последние пять матчей в Лиге Европы. Любая команда, которая выиграет дома и в гостях у «Наполи» в четвертьфинале и у «Валенсии» в полуфинале, заслуживает места в финале.

Но ставлю на синих. «Челси» выиграл четыре из пяти финалов еврокубков, единственная неудача была с «Манчестер Юнайтед» по пенальти в финале Лиги чемпионов в Москве 2008 года. Эден Азар, похоже, проведёт последний матч за англичан. И постарается красиво попрощаться с клубом».