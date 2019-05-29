«Челси» — «Арсенал»: котировки на финальный матч Лиги Европы

Сегодня, 29 мая, в финальном матче Лиги Европы в Баку сыграют английские клубы «Челси» и «Арсенал». Встреча начнётся в 22:00 мск.



Поставить на победу команды Маурицио Сарри в основное время матча можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 42%. Шансы подопечных Унаи Эмери выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.25 (30%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.45 (28%).



Сделать ставку на то, что «Челси» победит с учётом овертайма и серии пенальти, можно за 1.70 (56%). На «Арсенал» можно сделать ставку за 2.15 (44%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.85. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.95. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.68. За 2.05 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



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