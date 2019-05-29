Димитров — Чилич: прогноз Чакветадзе на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Григор Димитров — Марин Чилич во втором круге турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 29 мая.
Ставка: меньше 41 гейма в матче за 1.84.
«Что-то совсем Григор Димитров скатился. Он уже даже в посев не попадает, поэтому во втором круге попал на Марина Чилича. Плохие результаты были у болгарина на грунте. По сути, лучшим для него стал турнир в Монте-Карло, где он выиграл две встречи. Дальше — сплошное разочарование.
Марин Чилич в Мадриде отравился, но времени уже много прошло. Мог хорват успеть восстановить своё идеальное состояние. Матч с Фаббиано в первом круге был не без шероховатостей, но Марин выиграл в трёх сетах. Чрезмерных проблем он не испытал. А вот Димитров пять сетов мучился с Янко Типсаревичем, о котором все уже позабыли. Многие думали, он карьеру завершил. И такие мучения не лучшим образом характеризуют Димитрова.
Предположу, что Чилич здесь выиграет без особых затруднений. Он вообще удачно всегда играл с Димитровым. А сейчас Григор в плохом состоянии, да ещё и на грунте, который никогда не был для него удобным покрытием. Не более 40 геймов теннисисты сыграют, на мой взгляд», — сказала Чакветадзе.
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