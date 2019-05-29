В России могут ввести новые правила идентификации для игроков на ставках

28 мая Госдума РФ приняла во 2-м чтении законопроект № 423799-7, призванный решить проблему двойной идентификации. Среди авторов документа — известный футбольный тренер Валерий Газзаев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также известный в прошлом боксёр Николай Валуев.



Согласно документу, букмекеры смогу поручать идентификацию Центру учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Делать ставки смогут только идентифицированные игроки старше 18 лет.



Пройти идентификацию можно будет лично посетив пункт идентификации либо с помощью ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации).



Дата рассмотрения законопроекта в 3-м, окончательном чтении, пока не определена. В случае принятия документа Госдумой далее его рассмотрит Совет Федерации, после чего он пойдёт на подпись президенту РФ.