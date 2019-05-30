Осака — Азаренко: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Наоми Осака — Виктория Азаренко во 2-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Встреча состоится 30 мая.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.80.



«Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в следующем матче. Были сложности у первой ракетки мира, она даже сет 0:6 проиграла. Я думаю, что Вика Азаренко с учётом своей нынешней формы сможет хоть какую-то борьбу навязать Осаке.



Хотелось бы, чтобы Вика выиграла, там даже коэффициент интересный. Но не можем мы так рисковать, к сожалению. Нам нужна такая ставка, чтобы она точно прошла, хотя бы была высокая вероятность прохода. Так вот, высокая вероятность прохода в ставке на больше.



Осака не в лучшей форме. Азаренко наоборот на ходу. Она поменяла тренера, видно, что она уже не так много ошибается на задней линии. Конечно, и от Осаки многое зависит. Когда она играет в свою игру, то выигрывает «Большие шлемы» и соперницам непросто противостоять ее скорости. Даже на грунте она может исполнить 12 эйсов.



Всё-таки мне кажется, что она волнуется, и грунт — это не её любимое покрытие. Так что Вика Азаренко сможет навязать борьбу», — сказала Чакветадзе.