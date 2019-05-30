«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: котировки на матч за место в РПЛ

Сегодня, 30 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт 1-й стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Встретятся «Нижний Новгород» — «Крылья Советов», начало матча — в 19:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.40. Это соответствует вероятности 39%. Сделать ставку на хозяев поля можно за 3.30 (29%). На ничейный исход предлагается коэффициент 2.95 (32%).



Шансы самарцев сохранить место в лиге букмекеры оценили коэффициентом 1.37 (68%). На нижегородцев можно сделать ставку за 3.00 (32%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.6. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.08. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



Ответный матч в Самаре пройдёт 2 июня.