«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: котировки на матч за место в РПЛ

Сегодня, 30 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт 1-й стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Встретятся «Нижний Новгород» — «Крылья Советов», начало матча — в 19:00 мск.
Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.40. Это соответствует вероятности 39%. Сделать ставку на хозяев поля можно за 3.30 (29%). На ничейный исход предлагается коэффициент 2.95 (32%).
Шансы самарцев сохранить место в лиге букмекеры оценили коэффициентом 1.37 (68%). На нижегородцев можно сделать ставку за 3.00 (32%).
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.6. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.08. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).
Ответный матч в Самаре пройдёт 2 июня.
- 30 мая 2019
-
13:30
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 мая 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30