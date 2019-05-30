«Уфа» — «Томь»: прогноз Егора Титова на стыковой матч за РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Томь». Это переходные игры за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.



Ставка: победа «Уфы» минимум в 2 мяча за 2.10.



«Сегодня между командами РПЛ, даже которые вылетают, находятся внизу, и ФНЛ — пропасть. Это видно по всему. Мягко говоря, ФНЛ обеднела. Многие команды искусственно уже не хотят выходить. «Томь» так и оказалась в стыках, задачи выходить в РПЛ сейчас у нее не было.



Понятно, что по качеству и подбору футболистов «Уфа» на несколько голов выше «Томи». Тут у меня сомнений нет, что «Уфа» останется в Премьер-Лиге. Даже более напряженной борьбы жду от второй пары. Здесь же уфимцы по всем статьям сильнее. Да, говорят о больших кадровых изменениях в межсезонье, но пока все футболисты на месте. И под руководством Евсеева команда стала более мотивированной, заиграла значительно интереснее.



Дома «Уфа» должна все решать, создавать задел. Сомнений в победе уфимцев нет, поставлю на то, что она выиграет минимум в два мяча. Ей это по силам», — сказал Титов.

