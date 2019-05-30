«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Р. Нигматуллина на матч за РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на первый переходной матч ФНЛ/РПЛ сезона-2018/19 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Нижнего Новгорода» за 3.30.
«Здесь ожидается более жаркое противостояние, нежели в другой паре. “Нижнему Новгороду” хочется вернуть в город Премьер-Лигу, ведь когда-то там команда находилась на регулярной основе. Сейчас у «Нижнего» есть прекрасный стадион, который может принимать матчи самого высокого ранга. Но и у “Крыльев Советов” такой стадион тоже есть, и самарцы тоже хотят играть на нём в Премьер-Лиге.
Что касается фаворитов, “Крылья Cоветов” слишком слабо проводят концовку сезона. Психологический фон у команды ниже плинтуса после разгромного поражения от ЦСКА в минувшие выходные.
“Нижний Новгород” чаще побеждает, и поэтому у игроков прекрасный настрой. С таким можно, под шумок, и команду Премьер-Лиги обыграть, которая выступает неважно.
“Крылья Cоветов”, неплохо, казалось бы, усилившись, провалили вторую часть сезона. И всё это грозит команде вылетом.
Я попробую предположить, что дома “Нижний Новгород” победит», — сказал Нигматуллин.
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