«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на стыковой матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Это переходные игры за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.
Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.40.
«Сомнений в том, что «Крылья» по составу сильнее «Нижнего Новгорода», у меня нет. Но есть игровые проблемы у самарцев. Поражение 0:6 от ЦСКА не на пустом месте случилось. Да и вообще очень давно в последний раз «Крылья» побеждали. Есть проблемы с составом — очень многие игроки травмированы, некоторые из них ключевые роли должны были исполнять. Речь о тех же Жано и Самедове.
Но Самара обязана оставаться. Думаю, ещё один год в ФНЛ «Нижнему» не помешает. Можно будет укрепиться, набраться опыта. Уже в следующем сезоне он будет фаворитом лиги. Сейчас ему пока рано выходить в Премьер-Лигу. Не всё ещё готово.
Так что в этом матче ставлю на победу «Крыльев Советов». После поражения от ЦСКА Божович должен встряхнуть игроков. У них добавится мотивации. Вылетать никто не хочет», — сказал Титов.
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