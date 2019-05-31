Кудерметова — Канепи: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Вероника Кудерметова — Кайя Канепи в 3-м круге турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 31 мая.



Ставка: победа Канепи за 1.70.



«Очень мне нравится, как играет Вероника Кудерметова на этом турнире. Она смело атакует, не даёт соперницам опомниться. Постоянно нагнетает темп. Хорошо бы ещё на своей подаче играть пособраннее. Но это особенности манеры игры. Остро старается действовать Кудерметова, отсюда появляются и ошибки. Но прогресс виден, и третий круг турнира «Большого шлема» для неё очень хороший результат.



Но в матче с Кайей Канепи тяжело будет Веронике. Эстонка частенько на мелких турнирах выглядит не очень здорово. Но как только дело доходит до турниров «Большого шлема», Канепи собирается и выжимает из себя максимум. Она тоже не ждёт, что предложит соперница, атакует. И в плане мощи Кудерметовой с ней соревноваться тяжело. Увесистые удары у эстонки, подача очень плотная. Бывают у неё плохие дни, когда всё летит мимо корта или в сетку, но рассчитывать на это не стоит.



Думаю, здесь скажется и опыт эстонки, и преимущество в мощи ударов. Так что поставлю на победу Кайи Канепи», — сказала Чакветадзе.