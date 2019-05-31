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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Гарри Реднаппа на финал Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Гарри Реднаппа на финал Лиги чемпионов
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Известный английский тренер Гарри Реднапп дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Решающая встреча пройдёт в Мадриде завтра, 1 июня, начало игры — в 22:00 мск.

Ставка: победа «Тоттенхэма» в матче за 2.75.

«У меня есть какое-то предчувствие, что на кубке выгравируют имя «Тоттенхэма». В плей-офф они несколько раз висели на волоске, казалось, что они вылетят, но голы на последних минутах спасали команду. Один только выездной матч с «Манчестер Сити», когда VAR вмешался в игру на последних секундах. Сейчас у меня есть ощущение, что в этом году на трофее напишут «Тоттенхэм». Мне очень, очень нравятся и те, и другие, но что-то внутри меня говорит, что это будет год «Тоттенхэма», — сказал Реднапп.

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