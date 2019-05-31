Эксперты: Роналдиньо и экс-тренер «Зенита» могут возглавить «ПСЖ»

По мнению аналитиков, Роналдиньо — один из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ». Однако шансы на подобный исход крайне малы. Назначение легендарного бразильца в качестве рулевого парижан оценили коэффициентом 151.0 (вероятность 0,6%).



Явным фаворитом букмекеры считают Массимилиано Аллегри, который недавно завершил свою работу в «Ювентусе». Указанный вариант доступен за 1.66 (вероятность 60%). Скромнее оцениваются шансы Маурисио Почеттино (коэффициент 4.32) и Жозе Моуринью (4.50).



В списке присутствуют также Паулу Фонсека и Рафаэль Бенитес (на каждого коэффициент 15.0), Антонио Конте и Диего Симеоне (по 17.0), Карло Анчелотти, Арсен Венгер и Йоахим Лёв (по 26.0). Если «ПСЖ» возглавит экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, то сыграет ставка за 34.0.



Напомним, в настоящий момент парижанами руководит Томас Тухель, который выиграл французскую Лигу 1, но провалился в Лиге чемпионов, проиграв «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала после гостевой победы со счётом 2:0.



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