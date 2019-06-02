Франция — Боливия: прогноз Георгия Черданцева на товарищеский матч сборных

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на товарищеский матч Франция — Боливия. Начало встречи 2 июня 2019 года — в 22:00 мск.
Ставка: разгромная победа Франции за 1.77.
«Трудно сказать, как федерации Боливии удалось договориться о матче с чемпионами мира, но это очень странный матч. Боливия летит через океан, чтобы сыграть матч, в котором все шансы проиграть с крупным счетом, а потом летит обратно играть с хозяевами Кубка Америки — бразильцами. Наверное, в этом есть определенная логика для Боливии, но зачем этот матч Франции, совершенно непонятно.
Боливия прилично играет, как правило, только у себя в горах, на равнине им сложно, тем более с командами такого уровня они играют очень редко, но для Франции это всего лишь подготовка к отборочным матчам чемпионата Европы, поэтому вряд ли Франция будет играть сильнейшим составом и стремиться выиграть с крупным счетом. Может быть и разгром, что скорее всего, но Боливия от радости сыграть с действующими чемпионами мира может и упереться. Тут, пока не узнаешь составы, сложно делать прогноз».
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