Стивенс — Конта: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Слоан Стивенс — Йоханна Конта в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 4 июня.



Ставка: победа Стивенс за 1.63.



«Интересно, что Йоханна Конта слабо провела примерно последние полтора года, но в этом году дважды обыграла Слоан Стивенс. Первый раз еще в Брисбене, второй раз в Риме, где дошла до финала. Видно, что британка преодолела кризис в карьере, причем заиграла на грунте, хотя казалось, это покрытие не очень здорово ей подходит. Но то же самое и про Слоан говорили. А в прошлом году она вышла в финал «Ролан Гаррос» и сейчас уже в четвертьфинале.



Если оценивать готовность девушек, то до четвертого круга у обеих были простые сетки, довольно легкие соперницы. Но в 1/8 финала Стивенс легко переиграла Гарбинье Мугурусу, показав, что она на многое готова на этом турнире. Конта тоже довольно уверенно справилась с Донной Векич.



Что касается предстоящей встречи, я сделаю выбор в пользу Стивенс. Должна она извлечь уроки из последних поражений от Конты. В Риме ей просто сил не хватило, она далеко прошла в Мадриде и не успела восстановиться и приспособиться к переменчивой римской погоде. Здесь должно быть все в порядке. Мне ее теннис кажется более основательным, плотнее она играет на задней линии, может и в защите тянуть мячи. Ее победа мне кажется более вероятной», — сказала Чакветадзе.

