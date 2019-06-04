Эксперты назвали фаворита «Ролан Гаррос» у мужчин перед четвертьфиналами

На «Ролан Гаррос» стали известны все участники четвертьфиналов. Букмекеры назвали фаворита турнира среди оставшихся игроков.



По оценке аналитиков, больше всего шансов победить у Рафаэля Надаля. Сделать ставку на испанца можно за 1.65. Это соответствует вероятности 43%. В 1/4 финала Надаль сыграет с японцем Кеем Ниcикори, на победу которого эксперты предложили коэффициент 35.00 (2%).



Поставить на Новака Джоковича можно с коэффициентом 3.20 (23%). Серб в четвертьфинале сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (22.00, 4%).



Вероятность успеха Доминика Тима из Австрии эксперты оценили коэффициентом 6.00 (12%). Австриец сыграет с россиянином Кареном Хачановым, на чей триумф букмекеры предлагают коэффициент 30.00 (3%).



Сделать ставку на то, что Открытый чемпионат Франции выиграет Роджер Федерер, можно за 12.00 (7%). Швейцарец в четвертьфинале сыграет с соотечественником Стэном Вавринкой. Поставить на победу Вавринки на турнире можно за 15.00 (6%).



Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» пройдут 4 и 5 июня.