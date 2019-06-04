Вавринка — Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стэн Вавринка — Роджер Федерер в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 4 июня.



Ставка: Вавринка выиграет минимум 2 сета за 2.10.



«Противостояние двух швейцарцев в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Несколько лет назад мы видели уже такой матч на этой стадии. И тогда Вавринка не оставил никаких шансов Федереру, победил очень уверенно, после чего выиграл турнир. Сейчас всё-таки Вавринка не в такой сумасшедшей форме, хотя уверенность он приобретает. Та же победа над Циципасом должна помочь Стэну, хотя сил она отняла немало. Сейчас для него важен вопрос восстановления.



Роджер легко продвигается по сетке, не уступил ни в одной партии. Но, честно говоря, мы даже не можем пока оценить уровень его тенниса, готовности, слишком уж простая сетка у Федерера. Это не его вина, но так сложилось. Сонего, Отте, Рууд, Майер — все бы мечтали получить таких соперников на пути к четвертьфиналу на «Большом шлеме».



Вавринка — соперник совсем другого уровня, безусловно. И это уже настоящая проверка для Федерера. К тому же для Стэна грунт — более подходящее покрытие, чем для Федерера. Поэтому считаю, что у Вавринки есть шансы зацепиться за борьбу. Не уверена, что Стэну удастся выиграть, но предположу, что два сета он возьмёт. А там уже всё будет зависеть от его состояния», — сказала Чакветадзе.