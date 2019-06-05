Тим — Хачанов: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов в четвертьфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Встреча состоится сегодня, 5 июня.



Ставка: Хачанов выиграет минимум 2 сета за 2.30.



«Карен Хачанов в следующем круге сыграет с Домиником Тимом. Понятно, что фаворитом в этом матче идет Доминик Тим. Он грунтовый специалист, прошлогодний финалист, много у него титулов на грунте, вроде бы он стабильно играет. Но Карену Хачанову уже нечего терять, он впервые вошел в четвертьфинал, обыграл Хуан Мартина Дель Потро, если вы вдруг не в курсе.



Понятно, что Доминик Тим будет быстрее двигаться по площадке – еле-еле ходил по корту Дель Потро. Тим в этом отношении будет выглядеть живее. Но Карену терять нечего. Он сможет, скорее всего, в каких-то моментах матча пробивать оборону Доминика Тима. Плюс когда Тим начинает нервничать, то он принимает, мягко говоря, не лучшие решения.



Мне кажется, что Хачанов сможет заставить понервничать Доминика Тима, и в таких моментах австриец будет допускать неточности. Карен Хачанов, по моему скромному мнению, может выиграть минимум два сета. Конечно, это рискованно, друзья, так что думайте сами», — сказала Чакветадзе.



