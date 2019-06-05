Португалия — Швейцария: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций сезона-2018/19 Португалия — Швейцария.



Ставка: 0 или 1 мяч в игре за 3.15.



«Я попробую поставить на то, что в этой игре всё решит один-единственный мяч. Португальцы, во-первых, дома играют более сдержанно против сильных команд, чем на выезде, на мой взгляд. Вызвано это стилистическими особенностями. В Порту вроде бы стадион фартовый, везучий для сборной. Но в Лиссабоне, как мне кажется, у Португалии получается играть более убедительно.



Я предположу, что здесь низовая игра – менее 2,5 гола. Можно даже поставить, что менее полутора. Предлагаю рассмотреть вариант, что будет более пяти жёлтых карточек, потому что швейцарцы в определённый момент должны дать слишком большой выход своим эмоциям. Ну и на то, что всё решит один гол, может быть даже гол Криштиану Роналду. Ну и счёт 1:0 в пользу португальцев», — сказал Казаков.