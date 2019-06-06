Нидерланды — Англия: прогноз Егора Титова на полуфинальный матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Нидерланды — Англия в полуфинале Лиги наций. Встреча состоится в четверг, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.15.
«Сейчас можно говорить, что обе сборные на подъёме. За голландцев играют люди, которые устроили сумасшествие в Лиге чемпионов этой весной. Вызваны и де Лигт, и де Йонг, и ван де Бек, и опытный Блинд. Естественно, играть будет ван Дейк, выигравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем». И Вейналдум тоже на кураже после двух голов в ворота «Барселоны».
У англичан есть Стерлинг, сыгравший ключевую роль в победе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Игроки «Тоттенхэма» дошли до финала Лиги чемпионов. В общем, многие в тонусе, многие прекрасно готовы сейчас.
Жду яркой и красочной игры. Мы видели возможности англичан в матче с испанцами. Голландцы выиграли сложнейшую группу с немцами и французами. Рад, что они снова на подъёме, почти завершена смена поколений, есть новые лидеры.
Закрываться никто не будет, жду обилия мячей, поэтому выбираю ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».
- 6 июня 2019
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 5 июня 2019
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 июня 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00