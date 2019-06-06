В России появился первый легальный киберспортивный букмекер
Новый букмекерский бренд GG.BET объявил о начале деятельности на российском рынке легального букмекерства. БК входит в состав СРО «Ассоциация букмекерских контор» и управляется ООО «БЕТ.РУ».
ООО «БЕТ.РУ» оперирует на рынке азартных игр на основании лицензии Федеральной налоговой службы № 24. Лицензиат получил свидетельство о членстве № 14 в составе СРО «Ассоциация букмекерских контор».
GG.BET будет сконцентрирована на работе в онлайн-сегменте букмекерства. Примечательно, что помимо ставок на классические виды спорта значительный акцент новая БК намерена сделать на киберспорт.
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