В России появился первый легальный киберспортивный букмекер

Новый букмекерский бренд GG.BET объявил о начале деятельности на российском рынке легального букмекерства. БК входит в состав СРО «Ассоциация букмекерских контор» и управляется ООО «БЕТ.РУ».

ООО «БЕТ.РУ» оперирует на рынке азартных игр на основании лицензии Федеральной налоговой службы № 24. Лицензиат получил свидетельство о членстве № 14 в составе СРО «Ассоциация букмекерских контор».

GG.BET будет сконцентрирована на работе в онлайн-сегменте букмекерства. Примечательно, что помимо ставок на классические виды спорта значительный акцент новая БК намерена сделать на киберспорт.

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