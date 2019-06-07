Украина — Сербия: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина — Сербия. Встреча пройдёт сегодня, 7 июня.

Ставки: ТМ 2,5 мяча за 1.48, ИТМ 1 мяча Сербии за 1.68.

«Календарь в этой непростой группе составлен таким образом, что обе эти сборные сначала играют по два матча на выезде, но сербы пока успели сыграть один, а Украина два, в которых взяла четыре очка и возглавила группу. Теперь команде Шевченко нужно побеждать, чтобы закрепить лидерство, а у Сербии следующий матч домашний против аутсайдера Литвы, в котором нужно брать три очка.

Соответственно рисковать и играть на победу сербам не имеет смысла, нужно надёжно сыграть в обороне и добиться такой же ничьей, как в Португалии. Атака у Украины не такая мощная, чтобы взламывать качественную оборону, в двух последних домашних матчах, например, Украина забивала всего по одному мячу».