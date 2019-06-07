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«Фонбет» дарит призы от сборной России к матчу с Кипром

«Фонбет» дарит призы от сборной России к матчу с Кипром
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«Фонбет» проводит акцию перед отборочным матчем Евро-2020 Россия – Кипр, который состоится 11 июня. Принять участие в акции могут действующие и новые клиенты компании. Победители получат мячи с автографами футболистов сборной России. Среди новых клиентов будут разыграны фрибеты номиналом 500 рублей.

Как принять участие в акции?

Для новых клиентов:

1. Оставить прогноз на точный счёт матча Россия – Кипр на сайте акции.
2. Оставить номер телефона и подтвердить его по СМС.
3. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Фонбет» до 21:45 11 июня.

Для действующих клиентов:

1. Оставить прогноз на точный счёт матча Россия – Кипр на сайте акции.
2. Оставить номер телефона и подтвердить его по СМС.
3. Сделать одну или несколько ставок в мобильном приложении «Фонбет» на сумму от 500 рублей.

Мячи с автографами футболистов сборной России будут разыграны среди всех участников акции, оставивших верный прогноз, а новые клиенты также получат фрибет номиналом 500 рублей. Победители будут определены до 20 июня.

Оставьте прогноз на матч России и Кипра – получите возможность выиграть мяч с автографами футболистов сборной России и фрибет на сумму 500 рублей!

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