Турция — Франция: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Турция – Франция. Встреча пройдёт сегодня, 8 июня.

Ставки: обе забьют за 2.10

«Французы — чемпионы мира. Понятно, что сейчас настрой на них особенный у всех сборных. Турки нестабильны, они не могут квалифицироваться на последние крупные события. Плюс на сегодняшний день, мне кажется, у них кризис во внутреннем футболе, в управлении.



Я думаю, что Франция в любом случае в этом матче фаворит. Но поскольку турки играют дома, мне кажется, на гол они могут наиграть. Поэтому я поставлю на «обе забьют» в этом матче».

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