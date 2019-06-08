Эшли Барти — Маркета Вондроушова: прогноз «Чемпионата» на финал «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала «Ролан Гаррос» Эшли Барти — Маркета Вондроушова.

Ставка: тотал больше 20,5 гейма за 1.69

«Девушкам придётся играть два дня подряд. Маркета провела в прошлом раунде на один сет меньше, но говорить о преимуществе в свежести не приходится: чешка отбегала 105 минут, а австралийка — 115. Разница смешная, да и проблем с физикой у 23-летней Барти нет. В решающей партии полуфинала она была хороша.

По личным встречам счёт 2-0 в пользу Эшли. В 2017 году она победила в Бирмингеме (трава), а в 2018-м — в Цинциннати (хард). Оба раза ей хватило двух сетов, но борьба была довольно упорной: в трёх партиях из четырёх Маркета взяла не меньше пяти геймов. Да и за минувший год она стала сильнее.

Потому возьмём верх. Ранее очные встречи соперниц длились 21 и 25 геймов соответственно, обе действуют нестабильно и будут играть на фоне усталости. Ждём перепадов и затяжного матча, возьмём «ТБ 20,5 гейма за 1.69». Вариант посмелее — «победа Барти + ТБ 20,5 гейма за 2.75».