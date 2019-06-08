Россия — Сан-Марино: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Сан-Марино в квалификации Евро-2020. Встреча состоится в субботу, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Ставка: победа России с форой (-5,5) за 2.00.

«Сан-Марино на данный момент одна из самых слабых команд не только в Европе, но и в мире. Очевидно, шансов почти нет. Весь вопрос в настрое сборной России, в желании футболистов. Думаю, ребята соскучились по футболу. Они понимают, что здесь осечка недопустима. Надо брать три очка. Уверен, что все получится.



Что касается ставки, то здесь все упирается в то, сколько забьет Россия, будут ли футболисты до конца идти к воротам Сан-Марино или остановятся, получив комфортный счет. На мой взгляд, останавливаться россияне не будут, отличная поддержка будет на трибунах. В Саранске давно не было больших матчей, сборная вообще никогда не приезжала. Так что предположу, что голов будет много. Очень крупно Россия выиграет, предположу, что с форой (-5,5)».