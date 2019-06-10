Чехия — Черногория: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Чехия — Черногория в рамках отбора к Евро-2020.

Ставка: победа Чехии с форой (-1) за 2.10

«Матч должен получиться особенным. Все дело в скандале с черногорской сборной. Два игрока и главный тренер отказались выходить на матч с Косово. Естественно, все это по политическим причинам. И тренер уже уволен, так как отказался выполнять свою работу под надуманным предлогом. Еще и очки были потеряны.



Иногда смена тренера влияет позитивно. Но когда она замешана на политическом скандале, то, кажется, это не тот случай. Позитива нам не особенно приходится ждать.



Чешская команда хоть и не очень внятно играет, но понимает свою задачу. В этой группе нельзя терять очки на своем поле от слова совсем. Здесь абсолютно понятен фаворит — сборная Англии, а также есть целый набор команды, которые способны на что-то претендовать и рассчитывать. Но для этого надо побеждать в домашнем матче.



Думаю, Чехия выиграет у почти обезглавленной черногорской команды. Ставить надо с форой (-1) и коэффициентом 2,1, имея в виду расход».