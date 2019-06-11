Россия — Кипр: прогноз Константина Генича на матч квалификации Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Кипр в отборочном турнире Евро-2020.



Ставка: сборная России выиграет всухую за 1.72.



«Сборная России всё-таки триумфально одолела сборную Сан-Марино. Она вошла в историю с таким результатом. Была отличная шутка о том, что России повезло, так как некоторых ведущих игроков Сан-Марино не отпустили с работы. Но пировать над этой победой не стоит. Сборная Кипра — совершенно иного уровня соперник. Понятно, что и эта команда по зубам сборной России, но мы видели, как сборная Шотландии помучилась с киприотами, сумев одержать победу только на последних минутах матча. Еле-еле шотландцы дома выиграли со счетом 2:1.



Черчесов сказал, что задачей на игру с Сан-Марино была правильная и качественная игра. Сборная справилась с этой задачей. Думаю, что это перенесется и на матч с Кипром. У нас исторически с Кипром, особенно в клубном футболе, дела складываются не лучшим образом, но будем надеяться, что на сборную в нынешней системе координат это не перенесется.



Долго думал, что же вам предложить. Сначала думал дать Кипр с форой (+2) за коэффициент 1,70. Но сборная России сильнее. Если она сыграет качественно и правильно, то может выиграть с разницей больше чем в два мяча. При этом приоритетной задачей для команды Черчесова будет не пропустить. Поэтому мой вариант на эту игру, практически с таким же коэффициентом, сборная России выиграет и не пропустит за 1,72.



Сухая победа сборной России над Кипром. Как говорил Черчесов, качественно и правильно надо играть не только в атаке, но и в обороне. Нужно правильно перестраиваться и не позволять сопернику переходить в контрнаступление. Если сборная России сыграет внимательно и сконцентрированно, то от этой сборной Кипра мы не пропустим. Можем пропустить на выезде, а вот дома пропустить не должны».