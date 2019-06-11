Россия – Кипр: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Кипр. Встреча состоится сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде.
Ставка: Россия победит с разницей минимум в 3 мяча за 2.95.
«Кипр, конечно, гораздо выше классом, чем Сан-Марино, – их встреча закончилась победой Кипра со счетом 5:0. От Бельгии и Шотландии киприоты пропустили всего по два мяча.
Но мне кажется, что у сборной России сейчас слишком хороший ход и слишком хорошая атмосфера в команде – не верю в то, что россияне оступятся в этой игре. Особенно хорошо выглядит сейчас атакующая группа игроков.
Думаю, что Россия победит. И победит крупно – ставлю на разницу в три мяча и более. Вторая моя ставка – хозяева не пропустят. Третья – голы России будут в обоих таймах», — сказал Гратакос.
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