Россия – Кипр: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Кипр. Встреча состоится сегодня, 11 июня, в Нижнем Новгороде.



Ставка: Россия победит с разницей минимум в 3 мяча за 2.95.



«Кипр, конечно, гораздо выше классом, чем Сан-Марино, – их встреча закончилась победой Кипра со счетом 5:0. От Бельгии и Шотландии киприоты пропустили всего по два мяча.



Но мне кажется, что у сборной России сейчас слишком хороший ход и слишком хорошая атмосфера в команде – не верю в то, что россияне оступятся в этой игре. Особенно хорошо выглядит сейчас атакующая группа игроков.



Думаю, что Россия победит. И победит крупно – ставлю на разницу в три мяча и более. Вторая моя ставка – хозяева не пропустят. Третья – голы России будут в обоих таймах», — сказал Гратакос.

