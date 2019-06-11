Россия — Кипр: прогноз Ильи Казакова на отборочный матч Евро-2020
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Кипр.
Ставка: Кипр не забьёт за 1.65.
«Я жду от этого матча уверенной победы нашей команды. Забьем, я думаю, достаточно много, но я бы поставил на 3:0, потому что много киприоты забить нашим не дадут.
Команда Черчесова сейчас на ходу, в прекрасном функциональном, психологическом состоянии. Понятен костяк команды, конкуренция очень высокая. Главный тренер привил нашей сборной умение играть на максимуме в любом составе и против любого соперника. Этому качеству, конечно, надо аплодировать. Ставки такие: победа России в каждом из таймов, точный счет — 3:0, Кипр не забьет», — сказал Казаков.
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