Россия — Кипр: прогноз Егора Титова на отборочный матч Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Кипр в отборочном турнире Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.10.



«Не думаю, что матч с Кипром для российской сборной превратится в пустую формальность. Не будет ничего такого, что мы видели в матче с Сан-Марино. Не должно быть такого. Зачем нужны такие команды, чтобы им по девять забивали.



Кипр, конечно, не гранд, но он отнимал очки у команд, которые затем пробивались в решающие стадии крупных турниров. Однозначно это не подарок. Хорошо бы, чтобы наши ребята понимали важность матча и игра с Сан-Марино их не расслабила. Мне кажется, здесь тренерский штаб должен сработать и всё донести до футболистов.



Не думаю, что мы выиграем крупно, хотя всякое может быть. Может, снова начнёт всё залетать. Но у Кипра игроки серьёзные, в еврокубках люди постоянно выходят. Кипрские клубы не раз удивляли, обыгрывали наши команды.



Думаю, что в первом тайме будет разведка. Кипр будет плотно обороняться, и россиянам будет сложно пробиться через эшелонированную защиту. 0:0 может быть по итогам первого тайма, максимум 1:0. Ну а дальше должна игра вскрыться, киприоты подустанут. Наши замены могут сработать. Я бы здесь поставил на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Титов.